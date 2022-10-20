Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что внесение главы республики Касым-Жомарта Токаева в список «Миротворца» не является официальной позицией Киева. Об этом сообщает ТАСС.

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Речь о событиях 2019 года, когда президент Казахстана попал в список украинского сайта, куда заносят данные людей, которых создатели интернет-портала считают врагами Украины.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее», — объяснил глава казахстанского МИД.

Тлеуберди подчеркнул, что раз сайт не представляет собой государственную структуру, то отражается неофициальная позиция со стороны Украины.

«Миротворец» — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины.