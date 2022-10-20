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13 минут назад

В МИД Казахстана заявили, что внесение Токаева в базу «Миротворца» не отражает позицию Киева

Газета.Ru

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что внесение главы республики Касым-Жомарта Токаева в список «Миротворца» не является официальной позицией Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь о событиях 2019 года, когда президент Казахстана попал в список украинского сайта, куда заносят данные людей, которых создатели интернет-портала считают врагами Украины.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее», — объяснил глава казахстанского МИД.

Президент Казахстана Токаев попал в базу «Миротворца»

Тлеуберди подчеркнул, что раз сайт не представляет собой государственную структуру, то отражается неофициальная позиция со стороны Украины.

«Миротворец» — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие реакции ООН на включение детей в списки «Миротворца».

В мире,Мухтар Тлеуберди,Антон Геращенко,Дмитрий Полянский,ООН,
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