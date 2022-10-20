«Хаос»: Британские СМИ отреагировали на отставку Браверман

Британские издания отреагировали на отставку министра МВД Суэллы Браверман. По мнению СМИ, Трасс сама все еще цепляется за пост. Об этом пишет NEWS.ru.
Обложки британских СМИ вышли с почти одинаковыми заголовками. Практически везде фигурирует слово «хаос». Именно так оценивают политику нового премьера жители Великобритании. Издания отмечают, что экономический провал Трасс подвергли жесткой критике и члены парламента. Большая часть из них написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия Трасс.
Работу нового премьера высмеивают и простые жители. Один из пользователей рассказал, что у него в холодильнике есть сыр, который пролежал дольше, чем продержался на своем посту экс-глава Минфина Квази Квартенг.
«Мой сын пережил четырех министров финансов, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров и двух монархов. А ему всего 4 месяца», — написал в соцсетях один из пользователей.
Ранее газета Daily Star начала принимать ставки от читателей, кто дольше продержится — Лиз Трасс своем на посту или кочан салата, который купили в ближайшем супермаркете. На своем YouTube-канале издание запустило прямую трансляцию, на которой салат-латук гниет на фоне фотографии премьера.