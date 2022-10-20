«Хаос»: Британские СМИ отреагировали на отставку Браверман

Британские издания отреагировали на отставку министра МВД Суэллы Браверман. По мнению СМИ, Трасс сама все еще цепляется за пост. Об этом пишет NEWS.ru.

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Обложки британских СМИ вышли с почти одинаковыми заголовками. Практически везде фигурирует слово «хаос». Именно так оценивают политику нового премьера жители Великобритании. Издания отмечают, что экономический провал Трасс подвергли жесткой критике и члены парламента. Большая часть из них написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия Трасс.

Работу нового премьера высмеивают и простые жители. Один из пользователей рассказал, что у него в холодильнике есть сыр, который пролежал дольше, чем продержался на своем посту экс-глава Минфина Квази Квартенг.

«Мой сын пережил четырех министров финансов, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров и двух монархов. А ему всего 4 месяца», — написал в соцсетях один из пользователей.