В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
23 минуты назад

В центральной части Украины объявили воздушную тревогу

ТАССиещё 7

В нескольких областях центральной части Украины ночью в субботу объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти.

В центральной части Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной администрации области Андрей Райкович. Аналогичные сообщения размещены в Telegram-каналах глав Полтавской и Черкасской областей.

На карте, опубликованной украинским изданием "Обозреватель", показано, что сирены воздушной тревоги также сработали в Винницкой области.

В пятницу вечером воздушную тревогу объявили в ряде районов на юге и востоке Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Горсовет Одессы информировал о работе системы ПВО в городе.

В мире,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители