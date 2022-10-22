В центральной части Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях центральной части Украины ночью в субботу объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти.
"Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной администрации области Андрей Райкович. Аналогичные сообщения размещены в Telegram-каналах глав Полтавской и Черкасской областей.
На карте, опубликованной украинским изданием "Обозреватель", показано, что сирены воздушной тревоги также сработали в Винницкой области.
В пятницу вечером воздушную тревогу объявили в ряде районов на юге и востоке Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Горсовет Одессы информировал о работе системы ПВО в городе.