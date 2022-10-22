В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

"Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!" - написал в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Руководитель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус также сообщил в Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги в регионе.