В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Черниговской областях Украины утром в субботу объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти.
"Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!" - написал в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Руководитель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус также сообщил в Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги в регионе.
О воздушной тревоге сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога! Вся область. 07:21", - написал он в Telegram-канале.
По данным украинского издания "Общественное", сирены воздушной тревоги прозвучали в Сумской области.