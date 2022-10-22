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27 минут назад

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

ТАССиещё 14

В Полтавской и Черниговской областях Украины утром в субботу объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!" - написал в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Руководитель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус также сообщил в Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги в регионе.

О воздушной тревоге сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога! Вся область. 07:21", - написал он в Telegram-канале.

По данным украинского издания "Общественное", сирены воздушной тревоги прозвучали в Сумской области.

В мире,СВО,Виталий Ким,
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