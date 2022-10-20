В Днепропетровской области повреждена критическая инфраструктура

В Криворожском районе Днепропетровской области были повреждены промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры», — написал Резниченко, добавляя, что «есть серьезные разрушения».

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

На месте происшествия, указал он, работают аварийные службы.

Накануне директор центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены.