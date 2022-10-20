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25 минут назад

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждениях критической инфраструктуры

Газета.Ruиещё 5

В Криворожском районе Днепропетровской области были повреждены промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

В Днепропетровской области повреждена критическая инфраструктура
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры», — написал Резниченко, добавляя, что «есть серьезные разрушения».

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

На месте происшествия, указал он, работают аварийные службы.

Накануне директор центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Это подтвердил президент Владимир Путин. По его словам, оставить без ответа преступления киевского режима невозможно. Президент России отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими режимами.

В мире,Александр Харченко,Владимир Путин,
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