Госдеп рассказал о возможном ответе на поставки иранского оружия России

США готовы применять санкции, чтобы помешать Ирану поставлять «опасное оружие» для российской армии. Такое заявление сделал Государственный департамент США, передает РИА Новости.

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Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в беседе с журналистами заметил, что Тегеран отвергает обвинения США в передаче России беспилотников, которые впоследствии будут использованы в ходе боевых действий на Украине.

В Государственном департаменте США подчеркнули, что будут работать с партнерами и союзниками для предотвращения передачи России «опасного оружия». В сообщении подчеркивается, что США готовы применить санкции и другие подобные инструменты ко всем, кто причастен к этим поставкам.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что заявления западных стран о передаче Тегераном Москве беспилотников для применения на Украине — надуманный повод для давления на Иран и Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что западным СМИ «вбросили» эту информацию.