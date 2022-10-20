Госдеп рассказал о возможном ответе на поставки иранского оружия России

США готовы применять санкции, чтобы помешать Ирану поставлять «опасное оружие» для российской армии. Такое заявление сделал Государственный департамент США, передает РИА Новости.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в беседе с журналистами заметил, что Тегеран отвергает обвинения США в передаче России беспилотников, которые впоследствии будут использованы в ходе боевых действий на Украине.
В Государственном департаменте США подчеркнули, что будут работать с партнерами и союзниками для предотвращения передачи России «опасного оружия». В сообщении подчеркивается, что США готовы применить санкции и другие подобные инструменты ко всем, кто причастен к этим поставкам.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что заявления западных стран о передаче Тегераном Москве беспилотников для применения на Украине — надуманный повод для давления на Иран и Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что западным СМИ «вбросили» эту информацию.
Представитель Пентагона ранее признал, что у США пока нет доказательств того, что Россия получила от Ирана ракеты наземного базирования для поражения наземных целей.