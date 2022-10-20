В США озвучили условие для приостановки финансирования Украины

Если Республиканская партия одержит победу на предстоящих выборах в палату представителей, то США могут остановить финансирование Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявления членов партии, передает РИА Новости.

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Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг в беседе с изданием рассказал, что граждане США в своем нынешнем положении думают об Украине в последнюю очередь. По его словам, цены на продукты выросли на 13%, счета за коммунальные услуги и энергию удвоились, а число мигрантов в приграничных районах постоянно увеличивается.

Армстронг подчеркнул, что изменение политики Белого дома в отношении военной помощи Украине может произойти на фоне трансформации мнения избирателей в США.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш», — согласился с этим мнением республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.

Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотели бы установить более строгий надзор процесса финансирования Украины.