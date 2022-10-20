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33 минуты назад

В США озвучили условие для приостановки финансирования Украины

Елена Прошина

Если Республиканская партия одержит победу на предстоящих выборах в палату представителей, то США могут остановить финансирование Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявления членов партии, передает РИА Новости.

В США озвучили условие для приостановки финансирования Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг в беседе с изданием рассказал, что граждане США в своем нынешнем положении думают об Украине в последнюю очередь. По его словам, цены на продукты выросли на 13%, счета за коммунальные услуги и энергию удвоились, а число мигрантов в приграничных районах постоянно увеличивается.

Армстронг подчеркнул, что изменение политики Белого дома в отношении военной помощи Украине может произойти на фоне трансформации мнения избирателей в США.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш», — согласился с этим мнением республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News.

Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотели бы установить более строгий надзор процесса финансирования Украины.

Axios пишет, что в мае 2022 года 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Если республиканцы одержат победу на выборах, это число значительно увеличится.

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В мире,Майкл Маккол,Кевин Маккарти,Республиканская партия США,
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