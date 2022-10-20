"США планировали уничтожить Россию"

«Идея этого переворота заключалась в том, чтобы сделать Украину антироссийской, чтобы ее можно было принять в НАТО. Главная цель захвата Украины состояла в том, чтобы разместить американские ядерные ракеты на границе России с Украиной, всего в 5 минутах полета от Москвы. Идея заключается в том, что если это будет сделано так быстро, то российская система управления и контроля будет превентивно уничтожена до того, как РФ сможет применить ответное оружие», — объяснил автор.