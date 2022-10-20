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29 минут назад

Global Research: США планировали уничтожить Россию с окончания Второй мировой

Ura.Ru

Соединенные Штаты Америки планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны. Статью об этом подготовил автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве. По его мнению, госпереворот 2014 года на Украине входил в антироссийский план США.

"США планировали уничтожить Россию"
Фото: ТАССТАСС

«Хотя Россия не причинила Соединенным Штатам никакого вреда, США планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны», — говорится в статье.

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По мнению автора, США и европейские страны рассматривают Россию, так же как и Адольф Гитлер в 1941 году, как обширную арену для грабежа.

«Эти империалистические страны стремятся спровоцировать распад России. Тогда США будут безраздельно господствовать среди наций мира. Это дьявольский план правительства США», — отметил Дэве.

План по уничтожению России включал в себя государственный переворот с целью установления антироссийского правительства на Украине, планировавшийся с июня 2011 года.

«Идея этого переворота заключалась в том, чтобы сделать Украину антироссийской, чтобы ее можно было принять в НАТО. Главная цель захвата Украины состояла в том, чтобы разместить американские ядерные ракеты на границе России с Украиной, всего в 5 минутах полета от Москвы. Идея заключается в том, что если это будет сделано так быстро, то российская система управления и контроля будет превентивно уничтожена до того, как РФ сможет применить ответное оружие», — объяснил автор.

Дэве уверен, что США рассчитывали нейтрализовать Россию для того, чтобы в последствие страна подчинялась гегемонии Штатов.

«Россия была бы вынуждена стать вассальным государством Соединенных Штатов, как Великобритания и другие западноевропейские страны, и тогда ее огромные ресурсы стали бы доступны западным державам для использования и получения прибыли», — заключил он.

Ранее агентство Life сообщало, что США на Украине приводят в действие план ЦРУ 1957 года под названием «Украина. Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил». Как отмечают авторы, этот план рассматривал возможность начала антисоветского восстания на территории УССР.

В мире,ЦРУ,НАТО,Правительство Украины,
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