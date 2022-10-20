Украинские политики удивились предложению Республиканской парти США о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США. Об этом пишет Financial Times (FT).

Член партии Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.