Сын Трампа высмеял Зеленского

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший высмеял умение президента Украины Владимира Зеленского просить деньги у западных государств. Он опубликовал мем на эту тему в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

На публикации изображен улыбающийся глава Украины за рабочим столом перед ноутбуком.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», — написано под фотографией.

Трамп-младший, предположительно, намекал на неоднократные обращения президента Украины к Западу с просьбой предоставить его стране финансовую помощь для закупки вооружений.

Ранее американский консервативный портал Breitbart опубликовал выступление Владимира Зеленского на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Читатели прокомментировали его речь.

Уточняется, что на сессии лидер Украины запросил у западных государств ударные системы дальнего действия и привел перечень условий для заключения мирного договора, который включал «наказание» России.