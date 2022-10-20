В Иране заявили, что США и Израиль не смогут расколоть республику

США и Израиль усилии давление на Иран, но у них недостаточно сил, чтобы расколоть исламскую республику. Такое мнение выразил в среду Али Акбар Велаяти, советник по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"США и Израиль недостаточно сильны для того, чтобы расколоть Иран, великий иранский народ не допустит этого, однако они усилили давление, потому что увидели, что Иран развивается, несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остается за нами", - сказал он в интервью телеканалу Al Mayadeen.
Велаяти подчеркнул, что "американцы не могут противостоять Ирану и им следует оставить этот регион".
С 17 сентября в Иране прошла серия акций протеста после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, она была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 16 октября президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил главу администрации США Джо Байдена в "разжигании хаоса, террора и разрушений" в республике.