В Иране заявили, что США и Израиль не смогут расколоть республику

"США и Израиль недостаточно сильны для того, чтобы расколоть Иран, великий иранский народ не допустит этого, однако они усилили давление, потому что увидели, что Иран развивается, несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остается за нами", - сказал он в интервью телеканалу Al Mayadeen.