В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В центральных и южных областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал он.
Кроме того, в Telegram-каналах глав Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей, а также секретаря Запорожского городского совета появились аналогичные предупреждения.
Как пишет издание Klymenko Time, в Днепропетровской и Харьковской областях также звучит сигнал тревоги.
С 10 октября воздушную тревогу в разных регионах Украины объявляют ежедневно. Россия начала наносить удары по инфраструктуре страны вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором руководство РФ обвинило Киев. Некоторые области на Украине в результате обстрела лишились воды, электричества и связи.