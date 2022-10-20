В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В центральных и южных областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Фото: ТАСС ТАСС

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал он.

Кроме того, в Telegram-каналах глав Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей, а также секретаря Запорожского городского совета появились аналогичные предупреждения.

Как пишет издание Klymenko Time, в Днепропетровской и Харьковской областях также звучит сигнал тревоги.