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15 минут назад

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

В центральных и южных областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: ТАССТАСС

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!» — написал он.

Кроме того, в Telegram-каналах глав Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей, а также секретаря Запорожского городского совета появились аналогичные предупреждения.

Как пишет издание Klymenko Time, в Днепропетровской и Харьковской областях также звучит сигнал тревоги.

С 10 октября воздушную тревогу в разных регионах Украины объявляют ежедневно. Россия начала наносить удары по инфраструктуре страны вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором руководство РФ обвинило Киев. Некоторые области на Украине в результате обстрела лишились воды, электричества и связи.

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