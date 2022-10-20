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15 минут назад

Лиз Трасс предрекли «адские сутки»

Lenta.ru

Депутат от Консервативной партии Великобритании предрек, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия. Об этом сообщает The Telegraph.

Лиз Трасс предрекли «адские сутки»
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Ранее глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что французская коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и правая партия «Национальное объединение» намерены вынести на голосование вопрос о доверии правительству страны.

Об аналогичном решении сообщила и лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

19 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку.

«Я боец, а не трус», — заявила Трасс.

В мире,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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