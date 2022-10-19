Власти анонсировали отключение электричества по всей Украине

На всей территории Украины в четверг, 20 октября, будут вводиться ограничения на поставку электричества, предупредил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Об этом пишет ТАСС.
Тимошенко призвал жителей Украины в период с 7:00 до 23:00 минимизировать пользование электроприборами. Он отметил, что в противном случае следует ожидать временных отключений электроэнергии.
По словам чиновника, с 20 октября в городах планируется также ограниченное использование уличного освещения.
Представитель компании «Укрэнерго», в свою очередь, рассказал в социальных сетях, что в четверг по всей территории страны пройдут веерные отключения электричества, сообщает «КоммерсантЪ».
Он пояснил, что потребителей планируется отключать от электричества не более, чем на 4 часа. Конкретные интервалы он посоветовал смотреть на сайтах региональных энергетических компаний.