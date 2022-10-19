Байден отреагировал на введение военного положения в ряде регионов РФ

Президент США Джо Байден считает, что введение военного положения в ряде регионов России является попыткой запугивания. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я думаю, Владимир Путин оказался в очень сложном положении. Что это отражает для меня, это кажется единственным инструментом, доступным для него: жестокость по отношению к гражданам Украины, пытаться запугать их, чтобы они сдались, они не станут этого делать», – сказал президент США.
Заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель также прокомментировал введение военного положения в ряде регионов России. Он считает, что такой шаг это «отчаянная тактика в попытке усилить контроль за этими территориями».
«Правда в том, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины отвергает безрассудное и незаконное вторжение, силовой захват земли, которая является украинской территорией», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.