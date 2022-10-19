Байден отреагировал на введение военного положения в ряде регионов РФ

«Я думаю, Владимир Путин оказался в очень сложном положении. Что это отражает для меня, это кажется единственным инструментом, доступным для него: жестокость по отношению к гражданам Украины, пытаться запугать их, чтобы они сдались, они не станут этого делать», – сказал президент США.