На Украине сообщили о стрельбе и взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщают о стрельбе и взрыве на территории Киева. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: тасс тасс

«Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», – сообщает источник.

Сообщения подтвердило украинское агентство УНИАН. Там также рассказали о стрельбе и взрыве, отметив, что воздушная тревога в столице не объявлялась.