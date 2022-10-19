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21 минуту назад

На Украине сообщили о стрельбе и взрыве в Киеве

Елена Прошина

Украинские СМИ сообщают о стрельбе и взрыве на территории Киева. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине сообщили о стрельбе и взрыве в Киеве
Фото:  тасс тасс

«Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», – сообщает источник.

Сообщения подтвердило украинское агентство УНИАН. Там также рассказали о стрельбе и взрыве, отметив, что воздушная тревога в столице не объявлялась.

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Последний раз воздушная тревога на территории Украины была объявлена днём 19 октября. Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики.

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