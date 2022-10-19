СМИ: посольство Германии координировало протесты в Иране

Посольство Германии в Тегеране принимало участие в координации протестов, которые охватили Иран после смерти Махсы Амини. С таким утверждением в среду выступило агентство Fars , ссылаясь на результаты расследования иранских спецслужб.

По данным агентства, сотрудники посольства провели несколько встреч с дипломатами других европейских стран, находящимися в Тегеране, чтобы найти способы повлиять на уровень социальной напряженности внутри страны. Таким образом, посольство Германии "координировало зарубежные правительства и международные организации для усиления давления на внутреннюю обстановку в исламской республике", утверждает агентство.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.