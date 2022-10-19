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10 минут назад

Украина заявила о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры

Елена Прошина

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины были повреждены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина заявила о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены», – рассказал он в прямом эфире новостного марафона Украины.

Харченко подключился к трансляции из неосвещенного помещения, сославшись на аварийные отключения электроэнергии.

«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», – уточнил он.

Харченко добавил, что генерирующие электростанции серьёзно пострадали, но самый большой ущерб нанесен непосредственно сети. По его оценкам, для восстановления генерирующих мощностей потребуется высокотехнологичное оборудование, на производство которого может уйти до полутора лет.

10 октября российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии.

В мире,СВО,Кирилл Тимошенко,Александр Харченко,Владимир Путин,
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