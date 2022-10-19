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23 минуты назад

Во Франции захотели вынести правительству вотум недоверия

Lenta.ru

Французская коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и правая партия «Национальное объединение» намерены вынести на голосование вопрос о доверии правительству страны. Об этом глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано сообщила в эфире телеканала BFM.

Во Франции захотели вынести правительству вотум недоверия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое решение законодатели приняли после того, как премьер-министр Элизабет Борн заявила о решении принять бюджет на 2023 год без одобрения парламента.

«Мы хотим подчеркнуть, что выступаем против "метода 49.3" (статья конституции, наделяющая кабинет правом принимать бюджет в обход законодателей - прим. «Ленты.ру»). Мы не управляем страной из-за 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия», — заявила Пано.

Об аналогичном решении сообщила и лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в своем Telegram-канале.

«От имени своей парламентской группы я вношу предложение о вынесении вотума недоверия правительству», — написала она.

19 июня во Франции завершились парламентские выборы. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, а третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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