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5 минут назад

Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку за голосование в ООН против России

Елена Прошина

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку главу МИД страны Ричарда Рандриамандранато. Причиной увольнения стала поддержка министром иностранных дел государства антироссийской резолюции по референдумам в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает MNS.

Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку за голосование в ООН против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Радзуэлина обвинил Рандриамандранато в том, что он проголосовал на Генассамблее ООН против России, не проконсультировавшись на этот счет с правительством Мадагаскара и тем самым нарушив соблюдаемый до этого страной нейтралитет по поводу ситуации на Украине.

Позже премьер-министр государства Кристиан Нцай выступил с обращением, в котором заверил, что республика не собирается отходить от нейтралитета в российско-украинском конфликте. Сам же Рандриамандранато после увольнения заявил, что не считает, что, поддержав резолюцию, он «поставил под угрозу национальные интересы» Мадагаскара.

Напомним, что голосование Генассамблеи ООН прошло 12 октября. По его итогам резолюцию поддержали 143 страны. Против высказались Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Белоруссия и Россия. Еще 35 государств не участвовали в голосовании, в их числе Индия, Куба, Китай и Пакистан.

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