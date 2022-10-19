Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку за голосование в ООН против России

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку главу МИД страны Ричарда Рандриамандранато. Причиной увольнения стала поддержка министром иностранных дел государства антироссийской резолюции по референдумам в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает MNS.

По данным издания, Радзуэлина обвинил Рандриамандранато в том, что он проголосовал на Генассамблее ООН против России, не проконсультировавшись на этот счет с правительством Мадагаскара и тем самым нарушив соблюдаемый до этого страной нейтралитет по поводу ситуации на Украине.

Позже премьер-министр государства Кристиан Нцай выступил с обращением, в котором заверил, что республика не собирается отходить от нейтралитета в российско-украинском конфликте. Сам же Рандриамандранато после увольнения заявил, что не считает, что, поддержав резолюцию, он «поставил под угрозу национальные интересы» Мадагаскара.