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11 минут назад

В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края за уклонение от санкций

Парламентская газетаиещё 2

Власти США предъявили пяти россиянам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, пишет РИА Новости со ссылкой на американский минюст.

Сын российского губернатора арестован в Италии по запросу США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из задержанных - сын губернатора Красноярского края Артема Усса. По данным минюста, он находится в Италии и ждет экстрадиции в США. Другого обвиняемого зовут Юрий Орехов, он задержан в Германии и также будет экстрадирован в США. Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Обвинения в посредничестве в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA также предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. В минюсте США сообщили, что обвиняемые использовали подставные фирмы и криптовалюту для отмывания денег. Кроме того, Усс, Орехов и Кузургашева помогали российскому оборонному сектору, незаконно закупая передовые полупроводники и микропроцессоры из США. В минюсте сообщили, что некоторые из электронных компонентов были обнаружены на местах боевых действий на Украине. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.

В мире,Хуан Карлос,Министерство юстиции США,
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