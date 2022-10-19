Сын российского губернатора арестован в Италии по запросу США

Один из задержанных - сын губернатора Красноярского края Артема Усса. По данным минюста, он находится в Италии и ждет экстрадиции в США. Другого обвиняемого зовут Юрий Орехов, он задержан в Германии и также будет экстрадирован в США. Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Обвинения в посредничестве в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA также предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. В минюсте США сообщили, что обвиняемые использовали подставные фирмы и криптовалюту для отмывания денег. Кроме того, Усс, Орехов и Кузургашева помогали российскому оборонному сектору, незаконно закупая передовые полупроводники и микропроцессоры из США. В минюсте сообщили, что некоторые из электронных компонентов были обнаружены на местах боевых действий на Украине. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.