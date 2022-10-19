Власти анонсировали отключение света по всей Украине

Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, 20 октября, сообщил в среду замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения", - написал в своем Telegram-канале Тимошенко.
В среду на территории всей Украины снова была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Винницкой и Ивано-Франковской областях, в районах Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.