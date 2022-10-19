Президент ФРГ неожиданно отменил визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, 20 октября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Отмечается, что поездка была запланирована и согласована с украинской стороной несколько недель назад.

По данным издания, федеральные ведомства Германии рекомендовали Управлению президента ФРГ отказаться от поездки.

Украинские власти возмутились неожиданной отменой визита. Собеседник газеты пояснил, что многие зарубежные дипломаты в настоящее время планируют посетить Киев. В отличие от Штайнмайера, они не стали отменять или переносить свои поездки.

Напомним, что весной из-за визита президента ФРГ разразился дипломатический скандал. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его мнимых связей с Россией.