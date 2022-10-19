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34 минуты назад

Президент ФРГ отменил визит в Киев

Илья Родин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг, 20 октября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Президент ФРГ неожиданно отменил визит в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что поездка была запланирована и согласована с украинской стороной несколько недель назад.

По данным издания, федеральные ведомства Германии рекомендовали Управлению президента ФРГ отказаться от поездки.

Украинские власти возмутились неожиданной отменой визита. Собеседник газеты пояснил, что многие зарубежные дипломаты в настоящее время планируют посетить Киев. В отличие от Штайнмайера, они не стали отменять или переносить свои поездки.

Напомним, что весной из-за визита президента ФРГ разразился дипломатический скандал. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его мнимых связей с Россией.

Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, возмущенный поведением украинского лидера, отменил свой визит на Украину. За это его раскритиковал скандальный дипломат Андрей Мельник. Он призвал главу страны не разыгрывать из себя «обиженную ливерную колбасу».

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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