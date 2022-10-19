Канадский журналист заявил, что ему предложили деньги за твиты в поддержку Украины

Канадский пользователь Twitter (заблокирован в РФ) Киан Бексте утверждает, что ему предложили деньги за перепечатку статей в поддержку Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В верифицированном аккаунте Бексте представляется журналистом, правозащитником и основателем онлайн-ресурса The Counter Signal. У него 220 тысяч подписчиков.

В публикации на сайте The Counter Signal говорится, что с Бексте в Twitter связался пользователь по имени Володимир Кузьма и предложил ему по 200 долларов за каждый твит в поддержку Украины. Твитить необходимо несколько раз в неделю.

"Он (Кузьма) также сказал, что у него на содержании находятся другие журналисты", - уточняется в публикации.

Накануне сам Бексте разместил у себя на странице письмо от Кузьмы, в котором он предложил ему публиковать ссылки на публикации "правозащитного характера" на различных ресурсах.

По словам Бексте, Кузьма сообщил, что он украинец и сейчас живет на Украине. Бексте спросил его, откуда берутся деньги на оплату таких услуг.