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6 минут назад

Владелец парижского ресторана выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин»

Елена Прошина

Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал на улицу двоих беженцев из Украины. Об этом сообщает «Ура.ру».

Владелец парижского ресторана выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин»
Фото: pixabaypixabay

Причина такого поступка со стороны француза не названа.

«Да здравствует Путин», – крикнул владелец ресторана в адрес беженцев.

После произошедшего на ресторан обрушилась волна критики.

Ранее лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что беженцы из Украины злоупотребляют благосостоянием Германии.

«То, что мы видим, – это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится все хуже», – заявил он.

По его словам, в Германию прибыло свыше миллиона украинских беженцев, которые «доят» страну.

В мире,Фридрих Мерц,Владимир Путин,
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