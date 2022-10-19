Владелец парижского ресторана выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин»

Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал на улицу двоих беженцев из Украины. Об этом сообщает «Ура.ру».
Причина такого поступка со стороны француза не названа.
«Да здравствует Путин», – крикнул владелец ресторана в адрес беженцев.
После произошедшего на ресторан обрушилась волна критики.
Ранее лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что беженцы из Украины злоупотребляют благосостоянием Германии.
«То, что мы видим, – это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится все хуже», – заявил он.
По его словам, в Германию прибыло свыше миллиона украинских беженцев, которые «доят» страну.