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7 минут назад

Берлускони: Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине

News.ru

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт на территории украинского государства, если бы он заявил о прекращении атак. В ходе встречи с депутатами правой партии «Вперед Италия», отрывок которой обнародовало информагентство LaPresse, политик также назвал боестолкновение на территории Украины «бойней украинских военных и граждан».

Берлускони рассказал, как Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он (Зеленский. — NEWS.ru) сказал: «Я больше не нападаю», все бы было кончено, — отметил Берлускони.

Также во время выступления политик изложил историю конфликта на Украине и причины его эскалации. По словам Берлускони, Киев «выбросил договор» Минских соглашений, подписанный в 2014 году, начав наступление на республики Донбасса.

Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик, — добавил Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии считает, что в текущих реалиях конфликт на Украине нельзя завершить «без сильного вмешательства», однако «сейчас в Европе и США нет лидеров».

Могу я вас заставить улыбнуться? Единственный настоящий лидер — это я, — заключил Берлускони под аплодисменты членов партии.

Ранее Зеленский заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Путин.

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