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42 минуты назад

Украинские СМИ сообщают о заражении животного в Киевской области сибирской язвой

Деловая газета "Взгляд"

На территории Киевской области зафиксировали заражение животного сибирской язвой, сообщает украинской издание «Страна».

Украинские СМИ сообщили о заражении животного под Киевом сибирской язвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сибирскую язву нашли в Обуховском районе Киевской области у козы, человек может заразиться от животного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в СМИ.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека проявляется в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Вирус может попасть через поврежденные участки кожи, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

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