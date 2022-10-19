Украинские СМИ сообщили о заражении животного под Киевом сибирской язвой

На территории Киевской области зафиксировали заражение животного сибирской язвой, сообщает украинской издание «Страна».
«Сибирскую язву нашли в Обуховском районе Киевской области у козы, человек может заразиться от животного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение в СМИ.
Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека проявляется в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Вирус может попасть через поврежденные участки кожи, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.