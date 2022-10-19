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53 минуты назад

Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

ТАССиещё 3

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев. Об этом в среду сообщила газета BILD.

Президент ФРГ неожиданно отменил визит в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия главы германского государства, как пишет издание, обосновала отмену визита "соображениями безопасности".

Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского

В Киеве подобный шаг вызвал неудовольствие и даже раздражение, отмечает газета.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", - заявил "Бильд" представитель правительства Украины.

В мире,Франк-Вальтер Штайнмайер,Правительство Украины,
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