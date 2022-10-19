Президент ФРГ неожиданно отменил визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев. Об этом в среду сообщила газета BILD.
По ее информации, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия главы германского государства, как пишет издание, обосновала отмену визита "соображениями безопасности".
В Киеве подобный шаг вызвал неудовольствие и даже раздражение, отмечает газета.
"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", - заявил "Бильд" представитель правительства Украины.