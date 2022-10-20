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32 минуты назад

В Париже затравили ресторатора, выгнавшего из заведения украинок

Свободная прессаиещё 8

В Париже затравили управляющего ресторана Le Cosy Montparnasse. Произошло это после того, как мужчина выгнал из заведения двух украинских беженок.

В Париже затравили ресторатора, выгнавшего из заведения украинок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После инцидента ресторан посетил их соотечественник и на ломаном английском попросил его «ответить за слова». Ресторатор хотел урегулировать конфликт, но агрессивный гость не хотел его слушать. Затем к делу подключились проукраинские пользователи Сети. Они начали массово снижать рейтинг ресторана на Goоgle Maps, даже не разобравшись в причинах инцидента.

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Оказалось, что беженок выгнали из ресторана не просто так – они нарушили правила ресторана. Украинки воспользовались туалетом заведения, а вот делать заказ не стали. Хотя на входе им обозначили данное условие, сообщает телеканал BFM.

Из-за этого завязалась словесная перепалка, во время которой украинки начали с телефона писать негативный отзыв о ресторане. А управляющий прогнал их со словами «Viva Putin!».

«Не имеет значения, с Украины они или нет: мы принимаем всех. Но они просто отказались что-либо заказывать, еще и вынудили персонал тратить на них время, в то время как зал был заполнен», – объяснился позже управляющий ресторана.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что украинским беженцам в Швеции не хватает пособия даже на удовлетворение базовых нужд. В итоге многие из них решили вернуться на Украину.

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