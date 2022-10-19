ООН получила от Украины письмо о якобы поставке Ираном беспилотников России

ООН получила от Украины письмо о якобы имеющих место поставках Ираном беспилотников России. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Ранее в среду постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил журналистам, что Совет Безопасности организации в закрытом режиме заслушает информацию об этих поставках, отметив, что это может являться нарушением резолюции Совета 2231 по иранской ядерной сделке и таким образом Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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"В первую очередь мы изучим это письмо. Руководствуясь нашей политикой, мы всегда готовы проанализировать любые данные", - указал Дюжаррик, отметив, что по итогам "эксперты [ООН] вынесут вердикт".

При этом он отказался пояснить, когда именно это может произойти.

Ранее с обвинениями в адрес Ирана о нарушении резолюции 2231, закрепляющей СВПД, выступили США. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател во вторник отметил, что иранские дроны имеют дальность действия от 300 км и выше, а торговля такими типами вооружений также ограничивается указанной резолюцией.