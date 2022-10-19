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45 минут назад

ЕС введет санкции против Ирана из-за подозрения в помощи РФ

Илья Родин

Евросоюз согласовал введение новых ограничительных мер против Ирана из-за якобы имеющей место поддержки Тегераном спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Отмечается, что санкции должны быть официально утверждены до утра четверга, 20 октября, путем письменной процедуры. Кроме того, документ должен быть опубликован в «Официальном журнале ЕС».

По данным агентства, очередные ограничительные меры европейских стран направлены против юридических и физических лиц, задействованных в разработке, производстве и поставке иранских беспилотников заказчикам.

Пескова спросили о покупке Россией иранских беспилотников

Санкции будут введены против пяти человек и трех компаний. Предположительно, физическим лицам запретят въезд на территорию западных стран. Кроме того, активы попавших в список персон могут заморозить.

В мире,Видео,ЕС,
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