ЕС введет санкции против Ирана из-за подозрения в помощи РФ

Евросоюз согласовал введение новых ограничительных мер против Ирана из-за якобы имеющей место поддержки Тегераном спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Отмечается, что санкции должны быть официально утверждены до утра четверга, 20 октября, путем письменной процедуры. Кроме того, документ должен быть опубликован в «Официальном журнале ЕС».

По данным агентства, очередные ограничительные меры европейских стран направлены против юридических и физических лиц, задействованных в разработке, производстве и поставке иранских беспилотников заказчикам.