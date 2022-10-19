Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущую повестку, сообщает канцелярия турецкого лидера в своем Twitter-аккаунте.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Анкара «готова внести любой необходимый вклад» в решение украинского конфликта дипломатическим путем.

Глава Турции уточнил, что Зеленский попросил его оказать влияние на президента РФ Владимира Путина по вопросу прошедших в Запорожье, Донбассе и Харьковской области референдумов.

Эрдоган пояснил украинскому лидеру в ответ на просьбу, что «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Вместе с тем, турецкий президент выразил надежду на мир на Украине.