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37 минут назад

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Эрдогана

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущую повестку, сообщает канцелярия турецкого лидера в своем Twitter-аккаунте.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Анкара «готова внести любой необходимый вклад» в решение украинского конфликта дипломатическим путем.

Глава Турции уточнил, что Зеленский попросил его оказать влияние на президента РФ Владимира Путина по вопросу прошедших в Запорожье, Донбассе и Харьковской области референдумов.

Эрдоган пояснил украинскому лидеру в ответ на просьбу, что «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Вместе с тем, турецкий президент выразил надежду на мир на Украине.

Путин ввел военное положение в ряде регионов РФ

Ранее глава Турции раскритиковал лидеров европейских держав за поверхностное мышление и неумение просчитывать последствия своих действий.

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