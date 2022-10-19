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20 минут назад

Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский провел стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский отметил, что в ходе совещания обсуждались меры, направленные на ликвидацию последствий при выведении из строя энергосистемы Украины. По его словам, власти готовятся к различным вариантам развития событий.

В опубликованном заявлении сообщается, что власти работают над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов и сел.

Ранее президент Украины сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По его словам, из-за этого начались массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко порекомендовал украинцам помнить о возможности «тепловой миграции».

В мире,Алексей Кучеренко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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