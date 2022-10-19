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13 минут назад

Описаны отношения Киева и Астаны после внесения Токаева в список «Миротворца»

Lenta.ru

Внесение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаев в список украинского сайта «Миротворец» может испортить дипломатические отношения Киева и Астаны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве России Евгения Войко.

Описаны отношения Киева и Астаны после внесения Токаева в список «Миротворца»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казахстан старается сохранять баланс в отношениях и с Россией, и с Киевом, несмотря на конфликт двух государств, утверждает Евгения Войко.

«Позиция, которую занимает Казахстан, нейтральная и довольно взвешенная, она была ожидаема. При этом Касым-Жомарт Токаев говорил, что Казахстан не признает на тот момент (до вхождения в состав России — прим. "Ленты.ру") независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это было озвучено в том числе в контексте той самой нейтральности и приверженности Казахстана традиционным принципам территориальной целостности», — объяснила она.

Казахстан не без оснований опасался, что в случае более выраженной поддержки России в отношении страны могут быть распространены санкции со стороны Запада, считает Евгения Войко. Однако для сохранения отношений с Москвой Астана и не занимала жесткую проукраинскую позицию. После внесения Токаева в список «Миротворца» поддерживать статус-кво будет сложно.

«Отношения между Украиной и Казахстаном были ровными. Нельзя сказать, что украинский тренд был приоритетом для Казахстана, но своя история отношений с этой страной была. Это вызов, тем самым Украина показывает, что вы либо с нами, либо против нас. Она готова максимально давить на те страны, которые не заняли полностью проукраинскую позицию, действуя в том числе такими не политическими, а информационно-пропагандистскими методами», — заключила Евгения Войко.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс обвинил главу государства в «публичном отрицании российской агрессии против Украины», а также «отрицании нападения России на Украину и захвата ее территорий».

В мире,Евгения Войко,Финансовый университет,
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