Описаны отношения Киева и Астаны после внесения Токаева в список «Миротворца»

«Отношения между Украиной и Казахстаном были ровными. Нельзя сказать, что украинский тренд был приоритетом для Казахстана, но своя история отношений с этой страной была. Это вызов, тем самым Украина показывает, что вы либо с нами, либо против нас. Она готова максимально давить на те страны, которые не заняли полностью проукраинскую позицию, действуя в том числе такими не политическими, а информационно-пропагандистскими методами», — заключила Евгения Войко.