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48 минут назад

Ведущий Fox News Карлсон: США захотели уничтожить Маска после его заявлений об Украине

Газета.Ru

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американские власти пожелали уничтожить основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска после его слов о том, что он прекращает оплачивать Украине интернет Starlink.

Ведущий Fox News: США захотели уничтожить Маска после его заявлений об Украине
Фото: Mike Blake/ReutersMike Blake/Reuters

Как заявил журналист, миллиардер дает людям возможность говорить то, "что они на самом деле думают", однако властям это не нравится. В связи с этим Министерство юстиции США начало расследование в отношении Маска. При этом, почему это расследование было начато, ведомство не сообщило, указал Карлсон. По мнению ведущего, политики пытаются запугать граждан уголовными делами, "чтобы добиться их послушания", чтобы они не выражали собственного мнения по ситуации на Украине.

"Он (Маск) пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — подытожил Карлсон.

В начале октября основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине. Комментируя "план" американца, бывший посол Украины Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес американца и посоветовал ему "убираться". Маск же в свою очередь после этого принял решение прекратить оплачивать Украине интернет Starlink. Пентагон подтвердил, что ведет переговоры с компанией SpaceX по поводу работы Starlink на Украине. 15 октября Маск объявил, что поменял свое решение и готов продолжить бесплатно обслуживать работу спутников на украинской территории.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,SpaceX,Министерство юстиции США,Пентагон,
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