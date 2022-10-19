Ведущий Fox News: США захотели уничтожить Маска после его заявлений об Украине

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американские власти пожелали уничтожить основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска после его слов о том, что он прекращает оплачивать Украине интернет Starlink.

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Как заявил журналист, миллиардер дает людям возможность говорить то, "что они на самом деле думают", однако властям это не нравится. В связи с этим Министерство юстиции США начало расследование в отношении Маска. При этом, почему это расследование было начато, ведомство не сообщило, указал Карлсон. По мнению ведущего, политики пытаются запугать граждан уголовными делами, "чтобы добиться их послушания", чтобы они не выражали собственного мнения по ситуации на Украине.

"Он (Маск) пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — подытожил Карлсон.