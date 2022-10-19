Германия объяснила изменение визовых требований для россиян

Изменения в визовой политике ФРГ вызваны необходимостью ее адаптации к общеевропейским правилам, рассказал представитель внешнеполитического ведомства республики Кристофер Бургер. Об этом пишет ТАСС.

Бургер подчеркнул, что Еврокомиссия распространила по всем странам Шенгенской зоны предписание об изменениях в системе предоставления виз.

Соответственно, власти Германии были вынуждены внесли в правила выдачи виз гражданам РФ необходимые изменения, отметил чиновник.

Он напомнил, что западные страны ввели ограничительные меры против российских банков, которые не позволяют россиянам обеспечить финансирование своего пребывания в европейских государствах, присоединившихся к санкциям.