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28 минут назад

Германия объяснила изменение визовых требований для россиян

Илья Родин

Изменения в визовой политике ФРГ вызваны необходимостью ее адаптации к общеевропейским правилам, рассказал представитель внешнеполитического ведомства республики Кристофер Бургер. Об этом пишет ТАСС.

Бургер подчеркнул, что Еврокомиссия распространила по всем странам Шенгенской зоны предписание об изменениях в системе предоставления виз.

Соответственно, власти Германии были вынуждены внесли в правила выдачи виз гражданам РФ необходимые изменения, отметил чиновник.

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Он напомнил, что западные страны ввели ограничительные меры против российских банков, которые не позволяют россиянам обеспечить финансирование своего пребывания в европейских государствах, присоединившихся к санкциям.

Ранее сообщалось, что в список документов, предоставляемых для получения разрешения на въезд в ФРГ, добавилась справка из работающей в ЕС кредитной организации. Она необходима для подтверждения финансового благополучия граждан, желающих получить визу.

В мире,Общество,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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