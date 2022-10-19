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4 минуты назад

Подсчитаны потери Южной Кореи от отправки группы BTS в армию

Lenta.ru

Экономика Южной Кореи может потерять миллиарды долларов из-за отправки участников популярной группы BTS в армию. Финансовая выгода от существования бой-бэенда была подсчитана еще несколько лет назад, но сегодня подсчеты Исследовательского института Hyundai стали еще актуальнее. На них обратило внимание издание Inc.ru.

Подсчитаны потери Южной Кореи от отправки группы BTS в армию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ежегодно творчество группы приносит экономике страны порядка 3,6 миллиарда долларов — почти такой же вклад вносят 26 компаний. Разный мерч, атрибутика и косметика, связанная с BTS приносит еще по 1,1 миллиарда долларов. Если группа сохранит свою популярность, то до 2023-го сможет совокупно принести экономике еще 29,4 миллиарда долларов. Есть польза и для туризма: только в 2017 году каждый 13-й турист приехал в страну из-за BTS.

По закону, все мужчины в Южной Корее в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

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