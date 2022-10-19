Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В столице Украины снова звучат взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

В частности, о взрывах написало издание «Страна.ua».

«В Киеве вновь взрывы», - сообщили журналисты в Telegram-канале.

При этом агентство «УНИАН» уточнило, что, по предварительной информации, в Киеве сработала система ПВО, которая уничтожила воздушную цель.

Сегодня уже сообщалось о серии взрывов в украинской столице. По данным местных СМИ, над Киевской областью были сбиты пять из пяти ракет.

Также воздушная тревога объявлялась сегодня в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и ДНР.

Массированные удары по украинской инфраструктуре ведутся с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы. В Минобороны РФ подчеркивали, что целью ударов являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, и поставленные задачи успешно выполняются.