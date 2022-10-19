СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Новые взрывы зафиксированы в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Также сообщается, что над Киевской областью были сбиты 5 из 5 ракет.

Ранее взрывы были зафиксированы 17 октября. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, как минимум один взрыв произошел в самом центре Киева, в Шевченковском районе. Он уточнил, что позже в том же районе произошел еще один взрыв.

Напомним, массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

По словам президента РФ Владимира Путина, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и Россия не будет оставлять без ответа подобные преступления.