В ДНР снесут около 20 памятников

"Несколько десятков памятников [несут нацистскую идеологию и] уже сейчас не вызывают сомнений, даже без предварительных экспертиз. Таких можно насчитывать порядка 18-20 памятников, памятных знаков и стел, - сказал историк. - Речь идет в том числе о памятниках, которые возвеличивают людей, возглавлявших карательные акции. Для нас они антигерои, убийцы".