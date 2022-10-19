В ДНР снесут около 20 памятников

Около 20 памятников нацистской идеологии в Донецкой Народной Республике (ДНР) подлежат демонтажу, сообщил ТАСС в среду заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета кандидат исторических наук Артем Бобровский.
"Несколько десятков памятников [несут нацистскую идеологию и] уже сейчас не вызывают сомнений, даже без предварительных экспертиз. Таких можно насчитывать порядка 18-20 памятников, памятных знаков и стел, - сказал историк. - Речь идет в том числе о памятниках, которые возвеличивают людей, возглавлявших карательные акции. Для нас они антигерои, убийцы".
По словам Бобровского, речь идет о мемориалах разного масштаба, которые устанавливались не только украинскими властями, но и представителями различных вооруженных организаций Украины в память о своих побратимах. Он отметил, что в основном установка проходила без согласования с местными властями.
Он добавил, что сейчас ведется работа по подготовке к сносу несанкционированных мемориалов на освобожденных и прифронтовых территориях, а также в Мариуполе.
"Как раз сегодня в Мариуполе демонтировали памятник так называемым жертвам голодомора. Мемориал снесли при помощи крана. Гранит, из которого он был выполнен, пойдет в качестве строительного материала", - пояснил Бобровский.
Спикер подчеркнул, что процедура демонтажа проводится на законных основаниях после целого ряда экспертиз и заключений.
"Мы не можем уподобляться тем, кто сносит памятники Пушкина на Украине. Все процедуры должны проводиться с соблюдением норм законодательства. Таким образом мы ведем борьбу не с мемориалами, а с нацистской идеологией, которую они олицетворяют", - подытожил Артем Бобровский.