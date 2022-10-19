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54 минуты назад

СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР

ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу села Стельмаховка Луганской Народной Республики, обвинив ее в организации референдума в республике. Об этом в среду сообщило СБУ.

СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

"СБУ задержала организатора <...> референдума РФ на Луганщине", - говорится в сообщении спецcлужбы в Telegram-канале.

Ссылаясь на данные следствия, СБУ заявляет, что 50-летняя жительница села Стельмаховка "пошла на сотрудничество" с властями ЛНР "по идеологическим соображениям". По утверждению спецслужбы, женщина в составе избирательной комиссии обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан и агитировала их проголосовать за вхождение в РФ.

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В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Следователи СБУ предъявили ей обвинения по двум статьям УК, которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В мире,СБУ,ЕС,
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