СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу села Стельмаховка Луганской Народной Республики, обвинив ее в организации референдума в республике. Об этом в среду сообщило СБУ.

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"СБУ задержала организатора <...> референдума РФ на Луганщине", - говорится в сообщении спецcлужбы в Telegram-канале.

Ссылаясь на данные следствия, СБУ заявляет, что 50-летняя жительница села Стельмаховка "пошла на сотрудничество" с властями ЛНР "по идеологическим соображениям". По утверждению спецслужбы, женщина в составе избирательной комиссии обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан и агитировала их проголосовать за вхождение в РФ.