В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
20 минут назад

Украинские СМИ сообщили об отключении электроэнергии и взрывах в ряде районов Киева

Газета.Ruиещё 2

Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Киева полностью отключен свет.

Несколько районов Киева остались без электроэнергии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, издание «Страна.ua» информирует, что в украинской столице произошел еще один за 19 октября взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Утром 19 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде других регионов Украины: Одесской, Киевской, Николаевской областях. Известно, что над Черниговской областью для перехвата ракет в воздух подняли истребители.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Это подтвердил президент Владимир Путин.

Согласно приведенным накануне президентом Украины Владимиром Зеленским данным, в результате в стране были разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на украинской территории.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители