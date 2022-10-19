Несколько районов Киева остались без электроэнергии

Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Киева полностью отключен свет.

Кроме того, издание «Страна.ua» информирует, что в украинской столице произошел еще один за 19 октября взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Утром 19 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде других регионов Украины: Одесской, Киевской, Николаевской областях. Известно, что над Черниговской областью для перехвата ракет в воздух подняли истребители.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Это подтвердил президент Владимир Путин.