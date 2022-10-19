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7 минут назад

Израиль не будет поставлять Украине оружие

Никита Бородкин

Израиль не будет поставлять Украине вооружения исходя из оперативных соображений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Бени Ганц.

Израиль отказался продавать оружие Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава оборонного ведомства отметил, что власти Израиля поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь, однако продавать оружие Украине они не собираются.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали это в прошлом», — сказал Ганц.

Напомним, что Украина неоднократно обращалась к Израилю за поставками оружия. Накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен направить Израилю официальную ноту о поставках систем противовоздушной обороны. Украине они потребовались после начала массированных ударов Вооруженных сил РФ по объектам военного управления, связи и энергетики.

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При этом израильская газета «Гаарец» 18 октября сообщила, что Израиль отклонил запрос Украины на телефонный разговор между министрами обороны двух стран. После этого посол страны в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал Тель-Авив, заявив, что глубоко разочарован действиями израильских властей.

В мире,Армия,Евгений Корнийчук,Дмитрий Кулеба,
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