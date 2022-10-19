Израиль отказался продавать оружие Украине

Израиль не будет поставлять Украине вооружения исходя из оперативных соображений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Бени Ганц.

Глава оборонного ведомства отметил, что власти Израиля поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь, однако продавать оружие Украине они не собираются.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали это в прошлом», — сказал Ганц.

Напомним, что Украина неоднократно обращалась к Израилю за поставками оружия. Накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен направить Израилю официальную ноту о поставках систем противовоздушной обороны. Украине они потребовались после начала массированных ударов Вооруженных сил РФ по объектам военного управления, связи и энергетики.