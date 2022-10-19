В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
26 минут назад

Опрос: больше половины британцев поддерживают отставку Лиз Трасс

Вечерняя Москва

Более половины жителей Великобритании поддержали отставку премьер-министра Лиз Трасс. Такие данные приводит компания Ipsos в исследовании, опубликованном 19 октября.

Больше половины британцев поддерживают отставку Лиз Трасс
Фото: МИД РФМИД РФ

Согласно опросу, проведенному с 14 по 17 октября, 53 процента респондентов поддержали уход Трасс с поста премьера. Против ее отставки выступили 20 процентов опрошенных.

Кроме того, всего лишь 13 процентов британцев полагают, что Консервативная партия под руководством Лиз Трасс сможет победить на следующих выборах в парламент. 78 процентов респондентов уверены, что этого не случится.

Также опрос показал, что большинство британцев не доверяют экономической политике консерваторов. Поддержали ее всего 17 процентов опрошенных. У экономической программы их основных конкурентов из Лейбористской партии, при этом, тоже нет полной поддержки — ее разделяют 40 процентов респондентов.

Почти сто британских парламентариев написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.

Представители тори объяснили, что причиной фиаско Трасс стало опрометчивое увольнение министра финансов Великобритании и проведение странной экономической политики.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители