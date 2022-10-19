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1 час назад

JPost: посол Украины обрушился на министра обороны Израиля

Мария Иванова

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на «глубоко разочаровавшего» его министра обороны Израиля Бени Ганца. Об этом рассказала The Jerusalem Post.

Посол Украины обрушился на министра обороны Израиля
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Ранее офис Ганца «внезапно и необъяснимо» отменил запланированный разговор с его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Бывший премьер Израиля выступил против поставок оружия на Украину

Корнийчук подчеркнул, что звонок между Ганцем и Резниковым был запланирован еще в августе.

«Объяснений по отмене не дали. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», - подчеркнул дипломат.

Корнийчук заявил, что Украина уже восемь месяцев пытается убедить Израиль дать ей вооружение - «хотя бы оборонительное».

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявил, что Израиль активно помогает Киеву, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Бродский отметил, что Россия сейчас играет важную роль в этом регионе и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.

У России и Израиля есть канал коммуникаций по военно-стратегическим вопросам, касающимся Сирии и Ирана. Любой неосторожный шаг со стороны Израиля может навредить этому диалогу, подчеркивал дипломат.

В мире,Евгений Корнийчук,Алексей Резников,
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