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1 час назад

Украинский посол разочаровался в израильтянах

Lenta.ru

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой из-за отмены израильским министром обороны Бени Ганцем телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Украинский посол разочаровался в израильтянах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат сообщил, что был «глубоко разочарован» израильтянами после того, израильская сторона отменила запланированные еще с августа телефонные переговоры между Ганцем и Резниковым.

«Они не предоставили объяснений отмены... В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — заявил Корнийчук.

О том, что израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с министром обороны Украины, стало известно 18 октября. При этом представители украинского военного ведомства сообщили, что им неизвестно о планировавшейся беседе.

В мире,Евгений Корнийчук,Алексей Резников,
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