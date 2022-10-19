Украинский посол разочаровался в израильтянах

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой из-за отмены израильским министром обороны Бени Ганцем телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Дипломат сообщил, что был «глубоко разочарован» израильтянами после того, израильская сторона отменила запланированные еще с августа телефонные переговоры между Ганцем и Резниковым.

«Они не предоставили объяснений отмены... В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — заявил Корнийчук.