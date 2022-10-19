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22 минуты назад

Эрдоган объявил о создании в Турции международного газового хаба

Алиса Селезнёва

В Турции будет создан международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять российское топливо в Европу. Об этом заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

«Мы договорились с [президентом РФ] Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции», - заметил Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Российской энергетической недели» озвучил идею создания крупнейшего хаба в Турции и переноса туда объемов газа, которые ранее шли в Европу по взорванным «Северным потокам».

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы, ранее шедшие по дну Балтийского моря. А министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что такое предложение может быть реализовано.

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