«Готовятся передать Украину Путину». В США намерены сократить поддержку Киева

Слова лидера республиканцев в палате представителей США Кевина Маккарти о том, что в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс помощь Украине будет сокращена, повергла «в шок» депутатов Верховной рады. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев по-прежнему рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

Намерения республиканцев

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Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти во вторник заявил в интервью Punchbowl News, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс республиканцы могут сократить помощь Украине.

"Украина важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы", — сказал Маккарти.

Он добавил, что, помогая Киеву, администрация президента США Джо Байдена не решает множество внутренних проблем.

Член палаты представителей Келли Армстронг сказала в интервью Axios, что, "когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги", то помощь Украине – "последнее", о чем они думают.

Издание напомнило, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Журналисты считают, что это число "может значительно возрасти", если "более скептически настроенные кандидаты-республиканцы пройдут в Конгресс" по итогам выборов.

"Кевин Маккарти, давайте проясним… все его существование сейчас направлено на то, чтобы угодить достаточному количеству людей, чтобы выиграть спикерство", — сказал Axios поддерживающий политику помощи Украине член палаты представителей Адам Кинзингер.

Республиканец, член палаты представителей от штата Индиана Джим Бэнкс считает, что нельзя везти что-то за границу, пока "вы так слабы дома". По его словам, сначала нужно "обезопасить собственную границу и поставить Америку на ноги, решив вопрос о стоимости энергии и инфляции".

15 октября демократ, бывший президент США Барак Обама в интервью в интервью Pod Save America также раскритиковал политику нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, "где заканчивается оборона и начинается наступление", и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — сказал политик.

"Шокированные" украинцы

Как сообщает Financial Times, глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские депутаты "были шокированы" словами американского политика. А представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Киев рассчитывает на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны Вашингтона.

Источник Politico в Совете национальной безопасности уточнил, что администрация президента США будет продолжать просить конгресс помогать Киеву "столько, сколько потребуется". При этом, согласно данным издания, Белый дом не предупреждал украинское правительство о возможности прекращения помощи, если в январе республиканцы возьмут под свой контроль хотя бы одну палату конгресса.

"Но помощники Белого дома заявили, что Киев прекрасно осознает такую возможность. Зеленский и его главные советники пытались лоббировать как демократов, так и республиканцев, чтобы финансирование продолжалось, даже когда война затягивается и растут опасения по поводу глобальной рецессии", - говорится в статье.

Авторы материала сообщили, что сентябрьский опрос Pew Research показал, что треть республиканцев считают чрезмерной поддержку Украины. Поэтому демократы "видят в декабрьском выделении финансирования, возможно, последнюю возможность поддержать украинскую армию до конца войны". При этом некоторые демократы опасаются, что в декабре правительство Зеленского еще не будет точно знать, какие именно виды оружия и оборудования понадобятся для зимнего противостояния.