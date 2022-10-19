В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Кировоградская область – воздушная тревога», - сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Ранее объявили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях.

«Тревога! Все в укрытия», — написал глава Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.