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1 час назад

Шотландия снова попытается провести референдум о независимости из-за провала курса тори

ТАСС

Правительство Шотландии намерено провести референдум о независимости региона, поскольку финансовая политика правящей в Великобритании Консервативной партии и последствия выхода из ЕС негативно влияют на экономическое развитие королевства. Об этом в среду сообщает пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП).

Шотландия снова попытается провести референдум о независимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам теневого лидера Палаты общин британского парламента от ШНП Пита Уишарта, "Brexit, который был навязан Шотландии вопреки ее воле, и политика нынешнего кабинета, беспрецедентное вмешательство Банка Англии делают проведение референдума неизбежным". Решения Лондона привели к "ухудшению социально-экономического положения" шотландцев, которые хотели продолжать сотрудничество с ЕС.

Летом этого года ШНП, обладающая большинством в региональном парламенте, начала новую общественную кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. 28 июня был опубликован окончательный законопроект, предусматривающий проведение плебисцита 19 октября 2023 года, однако Лондон отказал в организации голосования.

В мире,Консервативная партия,Парламент Великобритании,ЕС,
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