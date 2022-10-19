Шотландия снова попытается провести референдум о независимости

Правительство Шотландии намерено провести референдум о независимости региона, поскольку финансовая политика правящей в Великобритании Консервативной партии и последствия выхода из ЕС негативно влияют на экономическое развитие королевства. Об этом в среду сообщает пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам теневого лидера Палаты общин британского парламента от ШНП Пита Уишарта, "Brexit, который был навязан Шотландии вопреки ее воле, и политика нынешнего кабинета, беспрецедентное вмешательство Банка Англии делают проведение референдума неизбежным". Решения Лондона привели к "ухудшению социально-экономического положения" шотландцев, которые хотели продолжать сотрудничество с ЕС.